San Luis: La agenda de 50 festivales que se desarrollarán en toda la provincia

La programación incluye fiestas populares, culturales, gastronómicas y tradicionales en localidades de toda la provincia hasta abril.

San Luis presentó una agenda de 50 festivales que se desarrollarán en distintas localidades de la provincia, activo ya desde octubre y durante los meses siguientes. Los festivales incluyen propuestas populares, culturales, gastronómicas y tradicionales vinculadas con la identidad de cada comunidad.

La programación fue difundida el martes 22 de septiembre de 2026, en el marco de la presentación de la temporada turística provincial. Las actividades reunirán expresiones culturales, producción local, música, gastronomía y costumbres de diferentes regiones de San Luis.

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Las primeras celebraciones

El calendario comenzó en octubre. Fortuna celebró su 121° aniversario el 10 y 11, mientras que Batavia realizará la Fiesta del Día de la Madre el 17.

En noviembre se desarrolló la 21° Fiesta Provincial del Inmigrante, fue del 6 al 8 en Villa Mercedes. También el Festival de los Médanos, en Bagual, el 7 y 8; la 48° Fiesta Provincial de la Tradición, en Buena Esperanza, del 13 al 15; el Festival de la Avicultura y el Torneo de la Milanesa Serrana, en Villa del Carmen, el 21; y el Festival del Zorro, en Estancia Grande, el 28. Ese día, Unión celebrará su 116° aniversario.

Durante diciembre se realizarán la 14° Fiesta de la Madre Sanluiseña, en Anchorena, el 5 y 6; el Encendido del Árbol de Tus Sueños, en Juana Koslay, del 6 al 8; el 11° Festival del Gaucho, en Fraga, el 6; el Festival Provincial del Granito, en Potrerillo, el 7; y la 51° edición del Festival Provincial de la Naranja, en Luján, el 11 y 12.

Una agenda concentrada en enero y febrero

Enero será uno de los meses con mayor cantidad de propuestas. El 2 se realizarán el Festival de los Artesanos de los Comechingones, en Villa Larca, y el Festival Provincial del Artesano, en San Francisco, que continuará hasta el 3.

La Toma será sede de la Fiesta Nacional del Mármol Ónix el 8 y 9. El 9 también se desarrollarán celebraciones en La Carolina, San Pablo, La Punta, Quines, Leandro Alem y Santa Rosa del Conlara, con festivales dedicados al oro y el agua, la papa, los vientos, el mate, el durazno y el río Conlara.

Entre otras actividades de enero figuran el Festival del Turismo de la Costa de los Comechingones, en Cortaderas, el 9 y 10; el Festival Nocturno de Jineteada y Folklore, en La Punilla, el 10; Nuestro Volcán, en El Volcán, el 15 y 16; y la Fiesta del Mate Puntano, en Merlo, el 16 y 17.

El mes finalizará con el Festival Provincial de la Alfalfa, en Lafinur, el 23; el Festival de las Aguas Claras, en Nogolí, el 30; y la 38° Fiesta Nacional de la Calle Angosta, en Villa Mercedes, del 28 al 31.

También están previstos el Festival de los Ríos, en El Trapiche; el Festival de la Familia, en San Luis capital; y el Festival Provincial del Gaucho de San Francisco del Monte de Oro, aunque sus fechas todavía deben confirmarse.

En febrero se realizarán, del 5 al 7, el Festival Nacional Valle del Sol, en Villa de Merlo, y el Festival Nacional del Caldén, en Nueva Galia. Juan Jorba tendrá su Festival de Doma y Folklore del 6 al 8, mientras que Naschel celebrará la 53° Fiesta Provincial del Maíz el 7.

La agenda también contempla la Fiesta Nacional del Melón, la Agricultura y la Producción, en Candelaria, los días 7, 13 y 14; el Festival de la Palmera Caranday, en Papagayos, el 13 y 14; el Festival Provincial de las Aguas Termales, en Balde, y el Festival del Fogón y el Lago, en Potrero de los Funes, ambos el 20.

Las fechas de los carnavales de Carpintería, además de las propuestas previstas en Las Lagunas y La Majada, serán confirmadas próximamente.

Actividades previstas hasta abril

En marzo, Alto Pelado realizará la 20° edición del Festival Venado de las Pampas el 20. También quedaron pendientes de confirmación las fechas del Festival del Cerro Blanco, en San Martín; el Festival del Labrador, en Villa de Praga; la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero, en Justo Daract; y el Festival del Suyuque.

En abril, Navia será sede de la 18° Fiesta de la Costa del Río Salado el 10, mientras que Zanjitas celebrará la Fiesta a Nuestra Señora del Rosario el 13. El Festival Bizleño ‘Rieles y Raíces’, en Beazley, y el XXI Encuentro Interprovincial de Agrupaciones Gauchas y Fortines, en El Cadillo, todavía no tienen fecha confirmada.

Según la presentación oficial, la agenda busca poner en valor la identidad, la cultura, la gastronomía, la música y las tradiciones de las comunidades de toda la provincia.