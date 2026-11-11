La Expo Seguridad reunió a familias y fuerzas provinciales en el Parque de las Naciones

La tercera edición del evento se realizó durante el 7 y 8 de noviembre en la ciudad de San Luis, con muestras interactivas, exhibiciones y actividades para todas las edades.

La Expo Seguridad 2026 cerró su tercera edición con una importante participación de familias en el Parque de las Naciones, en la ciudad de San Luis. La propuesta del Ministerio de Seguridad se desarrolló el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, de 14 a 20.

Durante las dos jornadas, los visitantes recorrieron una muestra interactiva y conocieron el trabajo preventivo que realizan las distintas instituciones y direcciones que integran el sistema de seguridad provincial. También pudieron observar equipamiento, recursos y herramientas utilizadas por el personal.

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Actividades para toda la familia

Entre las propuestas se destacaron las exhibiciones de la División Canes, las presentaciones de la Banda de Música de la Policía y las actividades del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) “Coronel Juan Pascual Pringles”.

La Dirección General de Policía Caminera y el área de Seguridad Vial instalaron pistas para que los niños recorrieran circuitos en kartings y aprendieran sobre señalización y conducción responsable.

Además, los Bomberos de la Policía exhibieron móviles y equipamiento, y ofrecieron una tirolesa. La División Montada realizó paseos a caballo, mientras que la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) presentó actividades recreativas y lúdicas.

El ISSP dispuso un espacio sobre armas menos letales y un minipolígono, en tanto que el COAR presentó circuitos de actividades, indumentaria e información sobre sus tareas. También participaron empresas privadas del sector y las municipalidades de San Luis y Juana Koslay.

El torneo Cóndor Negro

La Expo Seguridad también fue escenario de distintas etapas del Torneo de Fuerzas Especiales Cóndor Negro, en la modalidad Desafío Reto Urbano, que reunió a 17 equipos de distintos puntos del país.

El sábado se realizó un duatlón de atletismo y ciclismo, seguido por intervenciones en la Casa de Fuego. El domingo, los competidores afrontaron una Marcha Forzada en Equipo de más de 25 kilómetros por sectores de Juana Koslay y la ciudad de San Luis, transportando 15 kilos de equipamiento durante una prueba que demandó entre cuatro y cinco horas.

Por la tarde se disputó el Tactical Combat, una modalidad incorporada por primera vez al torneo. El cierre incluyó un acto con la participación de todas las delegaciones y la entrega de las Copas Challenger, en las categorías masculina y femenina, además del trofeo correspondiente al combate táctico.

En la ceremonia estuvieron la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la directora general de Complejos Penitenciarios, Karina Mantelli; el jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano; y el rector del ISSP, Gerardo Velázquez, entre otras autoridades.

Balance de la organización

Desde la organización destacaron la participación de las familias, el acercamiento de las instituciones a la comunidad y la posibilidad de mostrar el trabajo preventivo que se desarrolla durante todo el año.

La convocatoria fue presentada como un nuevo desafío para la próxima edición, con el objetivo de continuar ampliando una propuesta de puertas abiertas y fortalecer el vínculo entre las fuerzas de seguridad y los vecinos de la provincia.