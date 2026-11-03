La Policía secuestró una motocicleta abandonada en una vereda de Villa Mercedes

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, en inmediaciones de las calles Sucre y San Cayetano.

La motocicleta fue secuestrada durante la madrugada de este martes 3 de noviembre en Villa Mercedes, luego de que un vecino alertara a policías del Comando Radioeléctrico sobre un vehículo aparentemente abandonado en la vía pública.

El procedimiento se realizó durante recorridos preventivos, en inmediaciones de las calles Sucre y San Cayetano. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la motocicleta se encontraba en la vereda de un domicilio.

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Según se informó, se trataba de una Zanella ZR 150 cc, de color negro y blanco. Tras comunicar la situación a las autoridades de la dependencia, se dispuso el traslado del vehículo a la Comisaría Seccional 12.ª.

La motocicleta quedó a disposición del personal policial de esa dependencia, que deberá establecer su procedencia y realizar las actuaciones correspondientes.