Un hombre fue detenido en Villa Mercedes tras agredir a su pareja embarazada

El sujeto, de 30 años, se había encerrado en una vivienda junto a su hijo de un año y tenía una prohibición de acercamiento vigente.

Un hombre de 30 años fue detenido este domingo 1 de noviembre por la tarde en Villa Mercedes, luego de una intervención policial en una vivienda de calle Gobernador Besso al 2000. Según se informó, el sujeto se había encerrado en el domicilio junto a su hijo de un año tras una discusión con su pareja.

Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 40°, luego de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

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Al arribar, los uniformados entrevistaron a la pareja del hombre, una joven de 24 años, quien manifestó que había sido agredida físicamente durante una discusión. La mujer, que cursa un embarazo de cuatro meses, presentaba lesiones en el rostro y la espalda.

El operativo policial

Ante la situación, se desplegó un procedimiento con la intervención de distintas dependencias policiales y autoridades de la Unidad Regional de Orden Público N.º 2.

Mediante tareas de diálogo y mediación, los efectivos lograron que el sujeto permitiera el ingreso al domicilio y se retirara al niño. El menor fue puesto inmediatamente a resguardo por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familias (CANAF).

Luego, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 40°. En ese contexto, se constató que tenía vigente una medida judicial de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por 180 días, dispuesta en julio del corriente año.

Finalmente, por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó su detención por el delito de desobediencia a una orden judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.