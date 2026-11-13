La Selección argentina enfrenta a Uruguay en La Bombonera por la fecha FIFA

La Selección argentina jugará a las 20 un amistoso ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando, con transmisión de TyC Sports y Telefe.

La Selección argentina iniciará su fecha FIFA este viernes frente a Uruguay, en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. El partido comenzará a las 20 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

El encuentro será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro todavía no fue confirmado.

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Un desafío de mayor exigencia para la Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de una serie de resultados favorables. En sus últimas presentaciones, derrotó 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín.

El cruce con Uruguay representa una prueba de mayor nivel para la Argentina, que en los últimos años había disputado amistosos contra rivales considerados de menor exigencia. Además, el seleccionado tiene encaminada la continuidad de Scaloni como director técnico.

El partido también se disputará después de la despedida de Lionel Messi, quien se retiró de la Selección argentina luego de 21 años de carrera con la camiseta albiceleste, según el material de la fuente principal.

La actualidad de Uruguay

Uruguay atraviesa un proceso de renovación luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026. El seleccionado es dirigido por Diego Forlán.

En la última fecha FIFA, la Celeste perdió 3-1 ante Japón y luego se recuperó con victorias frente a Corea del Sur, por 4-1, y ante India, por 6-1.

Las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. Director técnico: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. Director técnico: Diego Forlán.

Partido: Argentina-Uruguay.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Hora: 20.

Televisión: TyC Sports y Telefe.