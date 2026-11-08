León XIV pidió diálogo y límites al poder, y el arco político hizo lecturas contrapuestas de su mensaje

El papa llamó a cuidar la democracia, fortalecer las instituciones y poner la economía al servicio de las personas. Javier Milei dijo estar dispuesto al diálogo, aunque cuestionó a la oposición.

El diálogo y la convivencia democrática fueron los ejes del primer mensaje del papa León XIV en la Argentina, pronunciado ante el presidente Javier Milei y representantes del oficialismo, la oposición, las provincias y distintas instituciones. Sus palabras fueron recibidas con interpretaciones diferentes por los sectores políticos.

“Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, afirmó el Pontífice durante el acto realizado en el Palacio Libertad. También reclamó fortalecer la democracia, reconocer los límites del poder y orientar las decisiones públicas hacia el bien común.

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El mensaje de León XIV ante la dirigencia política

El Papa sostuvo que las diferencias pueden transformarse en una oportunidad de “diálogo y encuentro”. En ese marco, señaló que quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder que le fue confiado.

León XIV también afirmó que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Además, pidió prestar especial atención a los jóvenes, las familias afectadas por la incertidumbre, quienes buscan trabajo, los adultos mayores y las personas que tienen dificultades para cubrir las necesidades de sus hogares.

Durante su exposición, reclamó robustecer la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación. También se refirió a la defensa de la vida, la discapacidad, la enfermedad y la dependencia, y pidió reconocer la dignidad de quienes están por nacer.

El Pontífice advirtió, además, que la corrupción “erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”. Entre los problemas que afectan la convivencia mencionó el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas.

En el inicio de su discurso, León XIV recordó a Francisco y destacó el vínculo del anterior pontífice con la Argentina. “Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó.

Una escena política con oficialismo y oposición

La ceremonia reunió en un mismo auditorio a dirigentes que mantienen diferencias y tensiones políticas. Estuvieron Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el expresidente Mauricio Macri, gobernadores, legisladores, funcionarios, diplomáticos y representantes de distintos espacios.

Entre los gobernadores mencionados estuvieron Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Claudio Vidal, Gustavo Melella y Alberto Weretilneck. También participaron legisladores de Unión por la Patria, entre ellos Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans, Luana Volnovich, Juan Grabois y Máximo Kirchner.

En su intervención previa, Milei celebró la presencia de representantes de todo el arco político y afirmó que León XIV debía ser una figura capaz de “reunir a todos los argentinos”. El Presidente también defendió el equilibrio fiscal y sostuvo que se haría responsable de los argentinos del presente y del futuro.

La presencia del Papa generó distintas lecturas. Una fuente con acceso al despacho presidencial consideró que el Pontífice “podría haber querido marcar una línea y lo que hizo fue respetar la del Presidente”. En sentido contrario, un gobernador opositor sostuvo que el discurso siguió “la línea de Francisco” y que sus palabras debían llamar a la reflexión.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, resumió su impresión con una frase: “Es lo que la Argentina necesitaba”.

La respuesta de Javier Milei

Luego del discurso, Milei aseguró que está dispuesto a dialogar con los distintos sectores, pero cuestionó la forma en que se desarrollan los debates políticos en la Argentina.

“No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo”, afirmó el Presidente en diálogo con LN+.

En esa misma intervención, sostuvo que los debates “no son honestos intelectualmente” y calificó algunas posiciones de la oposición como “de una precariedad conceptual grosera”. También dijo que el año anterior ese sector había votado 40 leyes para intentar romper el equilibrio macroeconómico.

“No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados”, expresó Milei, quien vinculó su postura con los resultados fiscales de su gestión.

El mandatario también se refirió a su encuentro privado con León XIV en la Casa Rosada. Según relató, ambos conversaron sobre los fundamentos morales de la política, el papel de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio y el derecho natural.

El inicio de la visita papal

León XIV llegó a la Argentina a las 16:33 a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas y fue recibido por Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Tras el saludo oficial, el Papa se apartó del protocolo para saludar a varios fieles que aguardaban en el lugar.

Luego rindió homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, acompañado por el canciller Pablo Quirno. Más tarde se trasladó a la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión a solas con el Presidente durante media hora.

La agenda del primer día concluyó en el Palacio Libertad, escenario de un mensaje que puso el foco en la convivencia democrática, la responsabilidad pública, la educación, el bien común y una economía orientada a las personas. La visita del Pontífice continuará hasta el miércoles 11, con actividades y celebraciones religiosas.