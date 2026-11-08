Villa Mercedes: demoraron al conductor que atropelló a una motociclista y huyó en La Ribera

El automovilista, de 47 años, fue localizado tras una investigación policial. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,10 gramos de alcohol por litro de sangre.

La investigación por el siniestro vial ocurrido el sábado 7 de noviembre en el barrio La Ribera, de Villa Mercedes, permitió identificar y demorar al propietario del automóvil involucrado en la colisión contra una motociclista de 18 años. El vehículo fue secuestrado y la prueba de alcoholemia realizada al hombre arrojó resultado positivo.

El hecho, que había sido informado inicialmente por Villa Mercedes Info, ocurrió alrededor de las 18:30 en la intersección de las calles Ana María Ponce y Padre Mujica, donde una joven que circulaba en una Motomel Blitz de 110 cc fue embestida por un automóvil negro que posteriormente se alejó del lugar.

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La motociclista recibió asistencia de personal del SEMPRO, que constató lesiones en los brazos y las rodillas. Debido a que las heridas no requirieron atención hospitalaria, no fue necesario su traslado.

Las cámaras de seguridad permitieron avanzar en la investigación

Tras el accidente, efectivos de la Comisaría Seccional 29.ª iniciaron una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas para establecer las características del vehículo y localizar a su responsable.

Las tareas permitieron identificar un Chevrolet Prisma Joy de color negro, cuyas características coincidían con las del automóvil señalado inicialmente como involucrado en el siniestro.

Con los elementos reunidos, y mediante una orden judicial, alrededor de las 23:10 del mismo sábado se concretó un procedimiento en una vivienda del barrio La Ribera.

En el lugar, los efectivos secuestraron el automóvil, que presentaba daños compatibles con la colisión, y demoraron a su propietario, un hombre de 47 años.

El conductor dio positivo en el control de alcoholemia

Uno de los datos más relevantes surgió de la prueba de alcoholemia practicada al hombre, que arrojó un resultado de 2,10 gramos de alcohol por litro de sangre.

El registro supera ampliamente el límite de alcoholemia cero establecido para la conducción de vehículos y constituye un elemento de interés para la investigación judicial.

No obstante, el resultado corresponde al control realizado durante el procedimiento posterior al accidente y no permite establecer por sí solo cuál era la concentración exacta de alcohol en sangre al momento de la colisión.

La causa quedó en manos de la Fiscalía

El automóvil fue secuestrado y las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y resolver la situación procesal del hombre demorado.

De esta manera, la investigación permitió avanzar en el esclarecimiento de un episodio que había generado preocupación por la conducta del automovilista, quien abandonó el lugar después de colisionar con la motociclista.