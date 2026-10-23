Prorrogaron por 90 días la prisión preventiva de tres imputados en la causa Molino Fénix

Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel continuarán detenidos mientras avanza la investigación por posibles delitos en el complejo de Villa Mercedes.

Los imputados Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel continuarán cumpliendo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial durante 90 días más, según resolvió este viernes el Juzgado de Garantía Nº 4.

La medida fue adoptada en el marco de la causa en la que se investiga la posible comisión de delitos en el complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. La audiencia se realizó ante el pedido del Ministerio Público Fiscal para prorrogar la prisión preventiva de los tres acusados.

El juez Santiago Ortiz escuchó durante casi tres horas los argumentos de las partes y concluyó que los riesgos procesales que habían motivado el dictado de la medida de coerción continúan vigentes.

Los argumentos de las partes

Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público Fiscal y la Querella solicitaron la extensión de la prisión preventiva. Entre sus argumentos, señalaron la persistencia de los riesgos procesales y la profundización de la investigación, que incluiría la existencia de nuevas personas que serían imputadas en la causa.

El magistrado también mencionó lo resuelto oportunamente por el Colegio de Jueces mediante el Auto Interlocutorio Nº 20. En esa decisión, los jueces habían subrayado la existencia de riesgos procesales y considerado que la prisión preventiva permite tutelar la realización y continuidad del proceso.

Las defensas de los tres imputados solicitaron la inmediata libertad de sus asistidos. En línea con sus planteos anteriores, propusieron medidas de coerción morigeradas.

Luego de conocida la resolución, ambas defensas plantearon recursos de revisión. Por ese motivo, la causa será remitida al Colegio de Jueces para su tratamiento.

Quiénes participaron de la audiencia

Los tres imputados participaron de manera remota desde el Servicio Penitenciario Provincial. A pedido de sus abogados defensores, el juez cedió la palabra a Anabela Lucero, quien se refirió a su estado de salud.

La audiencia estuvo a cargo del juez Santiago Ortiz, con la intervención de la secretaria Daniela López Martin. Por el Ministerio Público Fiscal participaron José Olguín y Marcelo Palacio, mientras que por la Querella intervino el abogado Flavio Avila.

La defensa de Anabela Lucero estuvo representada por los abogados Esteban Bustos Bridaroli y Adrián Cabello. Por Enzo Lucero y Exequiel Scarel intervino el abogado Bautista Rivadera.

Antecedentes y otros imputados

La audiencia en la que se dispuso inicialmente la prisión preventiva de Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel se realizó el 24 de agosto. Días después, el Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial rechazó el recurso de revisión presentado por sus defensas, que habían propuesto medidas de coerción morigeradas.

La causa también tiene como imputados a Joaquín Beltrán, Diego Torres y Cristian Hedel Becher Domingo.

A Beltrán se le formularon cargos como autor de los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y por el delito previsto en el artículo 255 del Código Penal Argentino, relacionado con la destrucción de evidencia.

Torres fue imputado por fraude en perjuicio de la Administración Pública, previsto en el artículo 174 inciso 5º en relación con el artículo 173 inciso 7º del Código Penal, en calidad de partícipe necesario; asociación ilícita y destrucción u ocultamiento de elementos de prueba, en calidad de coautor.

En el caso de Becher Domingo, el 22 de septiembre se ratificaron los cargos formulados en la audiencia del 16 de septiembre por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, como partícipe necesario. Para él se dispusieron dos meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

La audiencia inicial en la que se formularon cargos a Anabela Lucero, Enzo Lucero, Joaquín Beltrán, Exequiel Scarel y Diego Torres se realizó el 14 de marzo de 2025.