Un hombre murió tras sufrir una grave herida en el cuello en Villa Mercedes

Carlos Alejandro Torres, de 40 años, había sido agredido días atrás en el barrio Santa Rita de Casia. La Justicia investiga el episodio y realizará una necropsia.

Un hombre identificado como Carlos Alejandro Torres, de 40 años, murió luego de sufrir una grave herida en el cuello durante un episodio de violencia ocurrido en Villa Mercedes, en el sector del barrio Santa Rita de Casia.

De acuerdo con los datos conocidos, el hecho se habría producido días atrás, cuando Torres fue agredido por varias personas. Como consecuencia del ataque, sufrió un profundo corte en el cuello que comprometió seriamente su estado de salud.

Tras la agresión, el hombre permaneció algunos días en su domicilio. Sin embargo, su cuadro se agravó y debió ser internado en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes.

Posteriormente, fue trasladado a San Luis capital debido a la gravedad de su estado y a las complicaciones derivadas de la herida, entre ellas una infección.

Finalmente, se confirmó su fallecimiento. La Justicia trabaja para determinar las circunstancias de la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

La necropsia será clave para la investigación

Este viernes 23 de octubre se realizará una necropsia en la morgue de San Luis capital. El procedimiento será fundamental para establecer con precisión la causa de muerte y su relación con las lesiones sufridas durante el ataque.

La investigación continúa para esclarecer lo sucedido.